İran saldırılarının Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) en büyük gaz tesisi olan Habshan üzerinde yarattığı tahribat ancak gelecek yıl tamir edilebilecek.

Tesisin işletmecisi Adnoc Gas tarafından yapılan resmi açıklamada işlem kapasitesinin 2026 yılı sonuna kadar ancak yüzde 80 seviyesine çıkarılabileceği ve tam kapasiteye ise ancak 2027 yılında dönülmesinin beklendiği belirtildi.

Nisan ayı başında gerçekleşen iki ayrı saldırı sırasında havada imha edilen dronelardan düşen parçalar tesis genelinde büyük yangınlar başlattı.

Tesisin faaliyetleri güvenlik nedeniyle her iki saldırı sonrasında da tamamen durdurulmak zorunda kaldı.

Adnoc yetkilileri onarım sürecinin oldukça uzun süreceğini ve enerji arzının normale dönmesinin zaman alacağını ifade etti.

PİYASALAR HER SALDIRIDA SARSILIYOR

Bölgedeki enerji güvenliği bu saldırılarla birlikte yeni ve belirsiz bir döneme girdi. Adnoc Gas yılın ilk çeyreğinde net gelirinin bir önceki yıla oranla yüzde 15 azalarak 1.079 milyar dolara gerilediğini bildirdi.

Şirket Mart ayında sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatı gerçekleştiremediği için yüksek petrol fiyatlarının sunduğu kar avantajından mahrum kaldı.

BAEi normal şartlarda bölgenin en büyük üçüncü üreticisi konumunda bulunuyor. Ancak 28 Şubat tarihinde patlak veren savaşla birlikte Hürmüz Boğazı üzerindeki İran tehdidi deniz ulaşımını neredeyse tamamen durdurdu.

Bölgenin lider üreticisi Katar da benzer ihracat sorunları yaşamasına rağmen bazı kargoları sevk etmek için girişimlerini sürdürüyor.

Gemi takip verileri ise son iki hafta içinde bazı tankerlerin riskli boğazdan geçiş yaptığını duyurdu.