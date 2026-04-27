Havaların soğumasıyla birlikte sürücüler için "sessiz bir tehlike" kapıya dayandı. Çoğu araç sahibi yaz güneşinden kaçmak için ağaç gölgelerini tercih etse de, uzmanlar sonbahar aylarında bu alışkanlığın binlerce liralık zarara yol açabileceği konusunda uyarıyor. Ağaçlardan dökülen reçine, polen ve yapraklar, serin havada masum görünse de aracınızın boyasını adeta kemiriyor.

SABAH SABAH GÖZÜNÜZÜ MASRAFLARA AÇMAYIN

Bir sabah aracınızın yanına gittiğinizde kaputun üzerinde yapışkan noktalar veya mat lekeler görüyorsanız, büyük bir masrafla karşı karşıya olabilirsiniz. Uzmanlara göre, özellikle sonbaharda ağaç altına park etmek, boya yüzeyinde kalıcı kimyasal izler bırakıyor. Bu izleri gidermek isterken ortaya çıkan boya masrafı da tamirciye para ödemek zorunda kalmanıza neden oluyor.

BAHAR AYLARINDA GÖLGELER TUZAĞA DÖNÜŞMESİN

Sürücüler genellikle dökülen yapraklardan kaçmak isterken gölge alanlara yöneliyor. Ancak uzmanlar, çam ve akçaağaç gibi reçine yoğunluğu yüksek ağaçların altına park etmenin boyada "kimyasal yanıklar" oluşturduğunu belirtiyor. Nemli sonbahar havasıyla birleşen reçine, güneş gördüğü anda sertleşerek vernik tabakasını çatlatmaya başlıyor. Bu durum, ikinci el satışlarda aracın değerini %10’a kadar düşürebiliyor.

BU 3 AĞAÇTAN UZAK DURMAK GEREKİYOR

Eğer aracınızın boya ömrünü uzatmak istiyorsanız, şu üç türün altına park etmeden önce iki kez düşünün:

Çam: Yüksek miktarda reçine salgılar. Serin havada bile güneşle birleştiğinde yüzeyi adeta yakar.

Akçaağaç: Tatlı özsuyu, cam ve kaputta temizlenmesi imkansız yapışkan lekeler bırakır.

Ihlamur: Salgıladığı polenler hem kuşları hem böcekleri çeker; bu da asidik kuş pislikleriyle birleşerek boyayı delip geçer.

NEM DEYİP GEÇEN ARABASINA VEDA EDİYOR

Birçok sürücü sonbaharda güneşin yakıcı etkisinin azaldığını düşünerek rahat davranıyor. Ancak araç yüzey uzmanları, sonbaharın nemli havasında reçinenin etkisinin daha da arttığına dikkat çekiyor. Nem, reçineyi daha kalıcı hale getirirken; özellikle siyah ve kırmızı renkli araçlarda renk solması bu dönemde çok daha belirgin ve hızlı yaşanıyor.

ARAÇLARINIZIN DEĞERİNİ KORUMAK İÇİN HEMEN DENEYİN

Avrupa’daki oto ekspertiz raporlarına göre, temizlenmeyen reçine lekeleri "kozmetik hasar" kategorisine giriyor ve aracın orijinal boya değerini bozuyor. İşte uzman tavsiyeleri:

Ağaç Altından Kaçının: Mümkünse açık alanları veya kapalı otoparkları tercih edin.

Sirkeli Su Mucizesi: Kaput ve camdaki taze lekeleri ılık su ve sirke karışımıyla düzenli olarak silin.

Branda Kullanın: Uzun süreli park edecekseniz mutlaka koruyucu bir branda edinin.

Cila (Wax) Uygulayın: Ayda bir kez boya koruma cilası uygulayarak yüzeyde koruyucu bir kalkan oluşturun.