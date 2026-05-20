Sosyal medya paylaşımı sonrası zor günler geçirdiği iddia edilen Bahar Şahin, çıkan haberlerin ardından açıklama yaptı. Hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten oyuncu, uzun zamandır hayatının en huzurlu dönemlerinden birini yaşadığını söyledi. Şahin’in açıklamasındaki “Asıl merak ettiğim şey…” sözleri ise dikkat çekti.
Oyuncu Bahar Şahin, sosyal medyada yaptığı “Yaşamak zor geliyor” paylaşımının ardından gündeme gelen iddialar sonrası sessizliğini bozdu.
Yakın çevresini endişelendirdiği öne sürülen haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Şahin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Hakkımda çıkan haberlerin hiçbir gerçeklik payı yoktur. Şu an Bodrum'da tatildeyim ve açıkçası uzun zamandır hayatımın en huzurlu dönemlerinden birini yaşıyorum.”
Ünlü oyuncu, ortaya atılan haberler nedeniyle ailesi ve yakın çevresinin gereksiz yere tedirgin edildiğini belirterek yaşadığı rahatsızlığı dile getirdi.
“Buna rağmen tamamen uydurma bir senaryoyla ailemin ve yakın çevremin gereksiz şekilde tedirgin edilmiş olması gerçekten üzücü.”
Günün Trend Haberleri
Açıklamasının devamında dikkat çeken ifadeler kullanan Şahin, haberlerin arkasındaki kişiyi merak ettiğini söyledi.
“Ama asıl merak ettiğim şey haberi yapan kişi değil, bu haberin yaptırılmasını sağlayan kişi. Onu da öğrendiğimde sizinle paylaşacağım. O zaman magazin biraz daha keyifli bir yere evrilebilir.”
Bahar Şahin’in açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken oyuncu hukuk mücadelesi başlatacağını açıkladı.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.