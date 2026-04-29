MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, yerlerine kayyum atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk'ün göreve dönmesine yönelik çağrılarının ardından kritik bir iddia ortaya atıldı.Ü

'MAYISTA GÖREVE DÖNECEKLER'

Gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki başkanın da mayıs ayında görevlerinde döneceklerini iddia etti.

Burhan, paylaşımında, "Terörsüz Türkiye sürecinde önemli adımlar atılacak. Mayıs ayı içinde, Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Ahmet Türk ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevlerine döneceği ifade ediliyor" iddiasında bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, mart ayındaki grup toplantısında, “MHP doğru bildiği yoldan ayrılmayacaktır. Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ahmet Türk, üçüncü kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Kobani davası sanıklarından biri olan Türk hakkında 10 yıl hapis cezası çıkınca görevden alındı ve yerine kayyım atandı. Mardin Büyükşehir Belediyesi, kayyım Tuncay Akkoyun tarafından yönetilmeye devam ediyor.