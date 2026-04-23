Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündem olan dizi ve oyuncu açıklamalarına bir yenisini ekledi.



Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesine rağmen görevinden alınan ve yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün göreve iadesi için geçmişte Uzak Şehir dizisi üzerinden mesaj veren Bahçeli, bu kez dizinin hiçbir bölümünü kaçırmadığını açıkladı.





Türk dizilerinin dünyadaki başarısından övgüyle bahseden Bahçeli, Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayan bu yapımların desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Bahçeli, özellikle 'Uzak Şehir' dizisini kaçırmadan izlediğini vurguladı.



URAZ KAYGILAROĞLU'NU TELEFONLA ARAMIŞTI



Türk dizilerine olan ilgisi yakından bilinen Bahçeli, son günlerin en çok tartışılan 'mafya' içerikli televizyon dizisi Yeraltı'nın başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nu aramış ve diziyi büyük bir ilgiyle takip ettiğini belirtmişti.



Bahçeli, Kaygılaroğlu ile görüşmesinin ardından ünlü oyuncuya bir Bozkurt resmi hediye etmişti.