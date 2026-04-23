TBMM'nin açılışının 106. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Meclis'te resepsiyon düzenlendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, burada DEM Parti temsilcilerinin bulunduğu bölüme giderek kısa süreli bir sohbet gerçekleştirdi. Bahçeli’ye, TBMM Başkanvekili Celal Adan eşlik etti. MHP lideri, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile DEM Milletvekili Pervin Buldan’a hal hatır sorarak selamlaştı. ERDOĞAN DA GÖRÜŞTÜ Resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli ile sohbet ederken DEM Parti heyetinden Tuncer Bakırhan, Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Pervin Buldan ile de selamlaştı. Erdoğan, gazetecilerin “süreç” sorusuna, “Gayet hızlı devam ediyor, tıkanma yok” yanıtını verdi.

