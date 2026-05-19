Geçtiğimiz hafta sonu oynanan karşılaşmaların ardından Süper Lig'den düşen son takım Antalyaspor oldu.



Fatih Karagümrük SK, Kayserispor ve Antalyaspor'un gelecek yıl Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olmasına ilk itiraz ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.





BAHÇELİ'DEN TFF BAŞKANINA 'LİGİ TESCİL ETME' ÇAĞRISI



İktidara yakın gazeteci Sinan Burhan, katıldığı tv100 canlı yayınında Bahçeli tarafından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na 'ligleri tescil etmeyin' mesajı gönderildiğini açıkladı.



Bahçeli'nin yıl içerisinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı 'futbolda şike ve bahis' soruşturmaları nedeniyle bu yıla mahsus olmak üzere 'küme düşmenin' kaldırılmasını tavsiye ettiği ve gelecek yıl Süper Lig'in 21 takımla oynanmasını talep ettiği öne sürüldü.





Dün sabah saatlerinde Kayserispor tarafından yapılan resmi açıklamada da benzer bir talep dile getirilmiş ve operasyonlar nedeniyle bu sezon küme düşmenin uygulanmaması istenmişti.



KARARI TFF VERECEK



Prosedür gereği TFF, mayıs ayının son haftası ya da haziran ayının ilk haftasında yapılacak toplantı ile liglerin tescilini gündemine alacak.









