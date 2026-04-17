Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP), İzzet Ulvi Yönter’in genel başkan yardımcılığı görevinden ayrılmasının yankıları sürüyor. İstifanın ardından ortaya atılan "Bahçeli sonrası liderlik hesabı" iddiaları, parti içinde kapsamlı bir teşkilat revizyonunu ve hesaplaşma dönemini beraberinde getirdi.
ÜÇ İL TEŞKİLATI DAHA FESHEDİLDİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla daha önce İstanbul İl Başkanlığı ve 39 ilçe teşkilatının feshedilmesinin ardından, tasfiye rüzgarı Anadolu'ya sıçradı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın duyurusuyla, parti tüzüğünün ilgili maddeleri gereğince Kütahya, Eskişehir ve Kars il teşkilatları da resmen feshedildi.
SIRADAKİ İL BİLECİK
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, MHP'deki fesih dalgası bu üç ille sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki 1-2 gün içinde Bilecik il teşkilatının feshedilmesi bekleniyor. Bilecik'in de Yönter için büyük önem taşıyan illerden biri olduğu belirtiliyor. Bilecik'in ardından sırasıyla Çanakkale, Trabzon ve Tekirdağ teşkilatlarına neşter vurulacağı ifade ediliyor.