Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Açıklamalarında İran'a yönelik ABD/İsrail ortak saldırısına değinen Bahçeli "Siyonist emperyalist şebekesi Ramazan demedi, bayram demedi; mukaddes günlerimizi zindana çevirip, zehirlemek için her şiddet yolunu denedi" diye konuştu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE TARİHİ FIRSAT KAPISIDIR"

Konuşmasında iktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı sürece de yer veren Bahçeli şunları kaydetti:

Daha güçlü bir Türkiye amacımızdır. Daha kuvvetli bir devlet gayretimizdir. Başkalarının senaryoları ile oyalanacak vaktimiz yok. Devletimizin küresel güç olması için yeni imkan doğdu. Terörsüz Türkiye tarihi fırsat kapısıdır. Bölge ülkelerinin barışa kavuşması dayanışma ile sağlanacaktır. Artık Türk İslam coğrafyalarında savaşlar bitsin. Masumların katledilmesine tahammül edemiyoruz. Semalarda füze izi değil hilalin şan ve şerefi hakim olsun.

Dünyadaki gelişmeleri doğru okuyan görüş derinliği ile adalet duygusu ile, akıl, sabır ile oluşacak terkip ile çıkacağımız yol bizi süper güç Türkiye'ye taşıyacak.

Uluslararası hukuk paçavraya döndü. Ne saygı duyan ne itibar eden kalmadı. 24 Ekim 1945'te kurulan BM tarihin en aciz ve perişan dönemine hapsoldu. ABD ile İsrail'in İran'a orantısız ve gerekçesiz saldırısında komşu ülkeler toz duman içindedir. Siyonist haydutluğun İran'ın doğal gaz sahasını ve tesislerini vurması, İran'ın misillemelerde bulunması tansiyonu zirveye çıkarmıştır.

Terörsüz Türkiye'ye dudak bükenler köşe bucak saklanmıştır şimdi. Kamyon farı görmüş tavşan gibi dona kalmışlardır. Biz yine de onların donup kalmalarını değil Türkiye Yüzyılı'na omuz vermelerini istiyoruz. Biz diplomaside altın çağını yaşayan Türkiye için harekete geçmelerini bekliyoruz. Terörsüz Türkiye Türk ile Kürdün kardeşlik baharıdır. Aramızdaki kuklacıları söküp çıkarıyoruz. Türk ile Kürt bozulamayacak kardeşliğin nişanesidir. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'yiz.

Savaş dönemi tetiklenmişken onun bunun şeytani planlarına aldırış etmeyeceğiz, birlikte ve beraberce bayrağımızı asla indirtmeyeceğiz. Etnik temelli kamplaşmanın kazananı yoktur. "Her şeyden önce Türkiye" demenin kazananı vardır.

"YASAL VE DEMOKRATİK ADIMLAR SIRAYLA ATILACAK"

Açıklamalarında Meclis'te kurulan süreç komisyonunun raporu doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılacağını da kaydeden Bahçeli "Süreci boğmanın, aceleye getirmenin, tartışmaları alevlendirmenin alemi yoktur. Yola çıktık inşallah varacağız. Hedef koyduk inşallah ulaşacağız. 'Terörsüz Türkiye' dedik mutlaka başaracağız. Yasal ve demokratik adımlar sırasıyla atılacak" diye konuştu.