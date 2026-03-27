Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz Salı günü partisinin grup toplantısında süreçle ilgili "Süreci boğmanın, aceleye getirmenin, tartışmaları alevlendirmenin alemi yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

DEM PARTİ: 'HIZA İHTİYAÇ VAR TELAŞA DEĞİL'

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Bahçeli'ye verdiği cevapta "Zaten biz de ilk yaptığımız açıklamada şöyle demiştik, sürecin ta başlarında telaş yapmayalım. Evet ama bir yandan da hıza ihtiyaç var. Telaşa değil. Telaşa kapılarak bunu yapmaya gerek yok ama hıza ihtiyacımız var. Basın toplantısını açarken sözünü ettiğim bölgesel gelişmeler ve riskler neden hıza ihtiyacımız olduğunu geçen süre zarfında ortaya koydu. Eğer zaman iyi değerlendirilmezse, eğer zaman iyi kullanılmazsa riskler açığa çıkabilir ve bunları bertaraf etmek her zaman kolay olmayabilir. Provokasyonlar olabilir. Sabote etmek isteyenler olabilir" demişti.

MHP ile DEM Parti arasında süreç tartışması devam ederken iktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'nden dikkat çeken bir haber servis edildi.

ERDOĞAN: 'SÜREÇ UZAMAMALI'

AKP kulislerine dayandırılan haberde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, süreçle ilgili "Süreç mutlaka başarıyla sonuçlanacaktır. Savaşa rağmen bu sürecin uzamaması lazım. Eğer süreç uzarsa enfekte olur. Kararlılıkla adımlarımızı atmaya devam edeceğiz ve her şeye rağmen milletimizin de desteğiyle bu süreci sonuna kadar götüreceğiz" dediği aktarıldı.