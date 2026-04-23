MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı.

Bahçeli, Ahmet Türk ve Ahmet Özer’in göreve iadesine ve Selahattin Demirtaş'a ilişkin yaptığı çağrıya ilişkin yöneltilen bir soruya cevap verdi. Bahçeli, “Siz bizi tanımıyorsunuz. Bizim bir özelliğimiz var. Sözümüz sözdür” dedi.

‘AHMETLER MAKAMA GELMELİ’

Devlet Bahçeli, şubat ayında grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet'ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” ifadelerini kullanmıştı.

‘HALK SOMUT ADIM BEKLİYOR’

Bahçeli’nin çıkışı sonrası konuşan Ahmet Türk ise, “Bahçeli'nin çağrısı önemli ama halk artık somut adım bekliyor” demişti.

‘BU ADIMLAR ÇOK KIYMETLİ’

Ahmet Özer ise Bahçeli’nin sözleri sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli barış sürecini başlatan siyasi zemini oluşturmuş ve tamama ermesinin önemini büyük bir tutarlılıkla vurgulamaktadır. Bu bağlamda birçok kez kayyım uygulamasına son verilmesi talebini 'Ahmetler görevlerine dönsün' diyerek de ısrarla yinelemektedir. Sayın Bahçeli'nin kayyım garabeti ile halk iradesinin gasbının ortadan kalkmasına ilişkin çağrıları değerlidir. Bu çağrıları için kendisine Esenyurt halkı adına teşekkürlerimi sunuyor, barış sürecinde bu adımların demokratikleşme açısından çok kıymetli olacağını tekrar belirtmek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.