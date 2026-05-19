MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tetöristbaşı Öcalan’a “Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörü’’ statüsü verilmesi talebini tekrarladı. Çıkmaza giren “Terörsüz Türkiye” süreci için “Yeni hamleye ve yol haritasına ihtiyaç var’’ dedi. MHP’nin yayın organı Türkgün Gazetesine konuşan Bahçeli’nin açıklamaları şöyle:

YENİ HAMLE: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunmaktadır. Burada öne çıkan husus Abdullah Öcalan’ın münfesih PKK’nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa etme gereğidir. ‘Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü’ bu anlamda kendisi için uygun bir statü oluşturacaktır.

Koordinatör, PKK’nın kurucu önderi Öcalan olacaktır.

MAHKUMİYET HALİ SAKLI: Ceza hukuku ve demokratikleşmeye dönük bazı adımların atılması, terör örgütünün silah bırakma kararlılığının fiiliyata dökülerek sonlandırılması gerekmektedir. Öcalan’ın sürecin yönetimine katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak bir mekanizma oluşturulmalıdır. Adı geçenin mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır.