Ev tadilat sürecini dijital platformlarda paylaşan bir içerik üreticisi, rutin bahçe bakımı sırasında toprağın altına gizlenmiş geniş bir porselen bebek koleksiyonuyla karşılaştı. Gün ışığına çıkarılan 17 adet figür, alışılmadık yapıları ve bulunuş şekilleri nedeniyle kısa sürede internet dünyasının gündemine oturdu.

17 BEBEĞİN TAMAMI TOPRAKTAN ÇIKARILDI

İçerik üreticisi, bir yıl önce gerçekleşen olayı hatırlatarak, güneşli bir günde başladığı temizlik faaliyetinin hayatını değiştiren bir keşfe dönüştüğünü ifade etti. Uzun süren kazı çalışmaları sonucunda toprağa gömülü tüm bebekleri çıkaran ev sahibi, bu süreci "eğlenceli ve sıra dışı" olarak nitelendirdi.

Buluntuları korkutucu bulmadığını belirten kadın, topraktan çıkardığı porselen bebekleri temizledikten sonra sergilemek üzere muhafaza etme kararı aldı.

SOSYAL MEDYADA KORKU FİLMİ BENZETMESİ

Olayın video görüntüleri TikTok üzerinden paylaşılınca binlerce kullanıcıdan tepki gecikmedi. Takipçilerin büyük bir bölümü keşfi "ürkütücü" bulurken, durumun popüler korku filmi senaryolarıyla benzerlik taşıdığı yönünde yorumlar yapıldı.

Kullanıcılar, bu denli büyük bir bebek koleksiyonunun neden bir bahçeye gömüldüğüne dair çeşitli teoriler öne sürdü. Ev sahibi ise durumun kendisi için sadece ilginç bir anı olduğunu ve gösterilen yoğun korku temalı tepkilere şaşırdığını dile getirdi.