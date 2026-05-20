Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi.

Bir öğrenci "Milli Takım, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na gidiyor. Grupta ABD, Paraguay, Avustralya var. Şansımız nasıl olur, nereye kadar ilerleyebiliriz? Dünya Kupası şampiyonu kim olur?" sorusunu yöneltti.

'SÜRPRİZ YAPABİLİRİZ'

Erdoğan'ın soruyu cevaplamasını istediği Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti:

"Bizim çocuklar, bu yıl 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmayı hak ettiler. Siz de çok desteklediniz, her maçı takip ettiniz. Gruptan lider çıkmak istiyoruz. Bütün arzumuz bu. Çünkü genç ve dinamik bir takım var, çok hareketli. İyi bir jenerasyon yakaladı takım. Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu gibi çok önemli sporcular var. Kendi takımlarında başarılı sezon geçirdiler. Aynı zamanda Türkiye'deki sporcularımız da kalecimiz Uğurcan'dan tutun Orkun Kökçü'sü... Hepsi çok iyi durumdalar. İnancımız o ki Milli Takımımız gruptan çıkacak. Birinci çıkmasını arzu ediyoruz. Benim düşüncem, takımımız son 16, hatta çeyrek finale kadar gelip sürpriz yapabilir, her şey olabilir. Biz de millet olarak onların arkasında olacağız."

'BİZ KAZANACAĞIZ' DİYECEKSİN

Dünya Kupası'nda favoriler arasında İspanya, Arjantin ve Fransa'nın olduğunu dile getiren Bak'ın, "Ama biz sürpriz yapabiliriz." ifadesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Sürpriz yapabiliriz.' deme, 'Biz kazanacağız.' diyeceksin." dedi. Bakan Bak, bunun üzerine, "Kazanacağız efendim, tamam." ifadesini kullandı.