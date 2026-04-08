Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade ile mart ayı sonunda gerçekleştirilen görüşmede, devam eden savaş nedeniyle İran’ın sağlık alanında desteğe ihtiyaç duyduğunun tespit edildiği belirtildi. Bu doğrultuda gerekli koordinasyon sağlanarak İranlı yetkililerden ihtiyaç listesi temin edildi.

Türkiye genelinde il sağlık müdürlükleri ve hastanelerin katkısıyla başta Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Erzincan olmak üzere birçok ilden ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve cihazlar toplandı. Kamyon ve tırlarla belirlenen merkezde bir araya getirilen malzemelerden 200’ün üzerinde yardım kolisi hazırlanarak sevkiyata hazır hale getirildi.

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında 3 tır (60 palet) tıbbi yardım malzemesi Gürbulak Sınır Kapısı’na sevk edildi. Yardım kapsamında 70 kalem ilaç, 33 kalem tıbbi sarf malzemesi ve 240 kalem tıbbi cihaz yer aldı.

Gönderilen tıbbi ekipmanlar arasında röntgen, ultrason, ventilatör, EKG cihazı, defibrilatör, aspiratör, infüzyon pompası ve hasta başı monitör gibi kritik cihazlar bulunurken; tansiyon aletleri, sıcaklık ölçerler ve serum askıları gibi temel sağlık ekipmanları da yardım kapsamında yer aldı.