Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün Saray'daki Kabine toplantısının ardından açıklamalar yaptı. Son dönemde kamuoyunun gündeminden düşmeyen yasa dışı bahis soruşturmalarına ve firari şüphelilere yönelik yürütülen hukuki süreçlere değinen Bakan Gürlek, operasyonların arkasındaki mali takip mekanizmasına dikkat çekti.

Gürlek, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi" dedi.

Gürlek, firari isimler ve erişim engelleriyle ilgili olarak, "Kamu düzenini ilgilendirdiği için bu sitelere yönelik hızlıca erişim engelleme kararları alınıyor. Yurt dışındaki şüphelilerin, aralarında adı geçen eski futbolcuların (Batuhan Karadeniz) da bulunduğu isimlerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı" diye konuştu.