Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106. açılış yıldönümü dolayısıyla Meclis'te resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek, basın mensupları tarafından sorulan soruları yanıtladı.

“Gülistan Doku soruşturmasının ardından faili meçhul dosyaların üstüne gidileceğini söylediniz?” şeklindeki soruyu yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nde bir daire başkanlığı kurulduğunu açıkladı.

Bakan Gürlek, “Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nde bir daire başkanlığı kurduk. Bu şekilde faili meçhul bazı dosyaları, her dosya değil, bunları arkadaşlarımız inceleyecekler bakacaklar eksiklik varsa ilgili Savcı, Başsavcı arkadaşa iletecekler” diye konuştu.

DEZENFORMASYON DÜZENLEMESİ OLACAK MI?

Bakan Gürlek, dezenformasyon yasası ile ilgili bir düzenleme olup olmadığı sorusunu da, “Şu anda öyle bir şey yok” diye cevapladı.