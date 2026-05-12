Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Doha’da diplomatik görüşmelerine devam ediyor. Bakan Fidan, ziyaret kapsamında Tamim bin Hamad Al Thani tarafından kabul edildi. Görüşmede bölgesel konular ele alındı. Katar Emiri’nin kabulünde gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Katar ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin masaya yatırıldığı bildirildi. Diplomatik kaynaklar, temasların iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik olduğunu ifade etti. Fidan’ın Doha’daki temaslarını sürdüreceği belirtildi.

