Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, kamuoyunda hassasiyet oluşturan dosyaların artık özel bir birim tarafından izleneceğini duyurdu.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmanın sürdüğünü belirten Gürlek, dosyada 11 tutuklu bulunduğunu açıkladı.

Dönemin valisine ilişkin sürecin de devam ettiğini ifade eden Gürlek, başsavcılığın konuyu yakından takip ettiğini söyledi.

"ÖNEMLİ OLAN MEZARIN YERİNİ TESPİT ETMEK"

Gülistan Doku’nun cansız bedenine ulaşılamamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Gürlek, ekiplerin odak noktasını şu sözlerle özetledi:

İşte önemli olan bu mezarın yerini bulmak. Cansız bedenin yerini tespit etmek. Arkadaşlarımız bu doğrultuda yoğun bir çalışma yürütüyor."

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan özel bir birime dikkat çeken Gürlek, bu birimin görev alanını şu şekilde açıkladı:

-Faili meçhuller ve daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor. Eksik veya aksak noktalar var mı diye bakılacak.

-Özellikle toplumda hassasiyet ve infial oluşturan davaları bu birime çektik. Tecrübeli gözlerin bu dosyalara bakması farklı sonuçlar doğuracaktır.

-Gülistan Doku dosyasından sonra büyük bir beklenti var; her dosya aynı sonucu vermeyebilir ancak her birinin üzerine titizlikle gidilecek.

Öte yandan Gülistan’ın cansız bedenine ulaşabilmek için bölgede arama çalışmaları yeniden başlatıldı.