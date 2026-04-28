Yıldızlar SSS Holding çatısı altında bulunan Doruk Madencilik'te çok sayıda madenci, aylardır maaşlarının ödenmediğini gerekçe göstererek Ankara'da eyleme başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yürümek isteyen madenciler polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalırken, günlerdir yürütülen açlık grevi eylemlerinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

'MAAŞLAR ÖDENECEK' SÖZÜ

Madencilerin tüm taleplerine rağmen yetkili isimler işçi tarafıyla görüşmeyi reddederken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sendikayı değil Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ı muhatap aldı. Çiftçi, Hakan'a yaptığı açıklamada Yıldızlar SSS Holding patronu Sebahattin Yıldız ile görüşme gerçekleştirdiğini ve bugün itibarıyla işçilerin tüm maaşlarının ödeneceğinin sözünün alındığını açıkladı.

Günlerdir madencilere ilişkin hiçbir haberi yayınlamayan Hürriyet, Çiftçi'nin açıklamalarını 'Madencilere güzel haber' başlığıyla ilk sayfasına taşırken, öğle saatlerine gelinmesine rağmen madencilerin hesaplarına paralar henüz yatırılmadı.