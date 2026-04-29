Eskişehir'de faaliyet yürüten Doruk Madencilik'te 100'ün üzerinde işçi, aylardır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem başlattı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yürümek için Ankara'da toplanan işçilerin etrafı günlerde polis barikatıyla çevrilirken, sert müdahalenin yapıldığı işçiler eylemlerinin 8. gününde mutlu sona ulaştı. Bakanlıkta yapılan toplantıya İçişleri Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından temsilciler katılırken, işçilere 15 gün içerisinde maaşlarının tamamının yatırılacağı taahhüt edildi.

Öte yandan, madencilerin günlerdir maaşını alamaması siyasette de bir krize neden olurken, bu durum karşısında öfkelenen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Doruk Madencilik'in bağlı olduğu Yıldızlar SSS Holding için “İşçinin alacakları var. Fırıncıyla servisçiyle hep problemleri var. Buradaki kömür santralinde de 2-3 yıldır var. Biz müdahale ediyoruz sürekli. Her işlerinde böyleler. Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem.” ifadelerini kullandı.



BAKAN 'BİR DAHA ASLA' DEDİ, AYNI GÜN YENİSİ VERİLDİ



Halk TV'den Bahadır Özgür'ün haberine göre, Bakan Bayraktar'ın bu ifadeleri kullandığı 28 Nisan tarihinde, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Taşınmaz Komisyonu, maden işletmek için kimlere arazi tahsisi yapılacağını duyurdu.





Paylaşılan yeni listenin 48’inci sırasında Doruk Madencilik’in sahibi Sebahattin Yıldız da yer aldı. Böylece Sebahattin Yıldız’ın, Yıldızlar SSS Holding bünyesinde bulunan 3S Enerji ve Maden şirketinin Çankırı’ya bağlı Orta ilçesindeki kömür madeninin faaliyete geçmesi için hiçbir engel kalmadı.





Kamu kurumlarının mülkiyetindeki taşınmazların madencilik faaliyetlerine açılıp açılmayacağına karar vermekle yetkili olan Taşınmaz Komisyonu, her ne kadar madenlere ruhsat veren bir merci olmasa da, ruhsatın fiilen kullanılabilir hale gelmesini sağlayan kurum olarak biliniyor. Söz konusu şirketlere maden ruhsatı verilmiş olsa bile, komisyon arzu etmesi halinde taşınmaz tahsisini iptal etmekte.



Bakanın sert açıklamalarına rağmen Taşınmaz Komisyonu'nun işçilere haklarını ödemeyen patron Sebahattin Yıldız'ın yeni şirketine maden onayını vermesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı.