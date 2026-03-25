Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz ve elektrik zammına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Savaş ve küresel enerji fiyatlarındaki gelişmelerin Türkiye’ye maliyetini de örnek veren Bakan Bayraktar, “Varilde 1 dolarlık artışın Türkiye’ye maliyeti 400 milyon dolar. Bizim doğalgaz ve elektrikte uyguladığımız destek programı 2026 bütçesi için koyduğumuz KDV hariç yaklaşık 305 milyar dolarlık bir destek programımız var. Şu anda bu gelişmeler devam ederse yıl sonuna kadar bu rakam yaklaşık 925 milyar dolar olacak" dedi.

BAKAN ZAM SİNYALİ VERDİ

Vatandaşlara doğrudan bir zam yapılmadığını belirten Bayraktar, mevcut destek programlarına dikkat çekti. Bayraktar, “Bizim netice itibariyla özellikle 5-6 yıldır destek programımız var. Fiyat düzenlemelerinde de küresel gelişmelere bakıp adım atılıyor. Doğrudan bizim yaptığımız bir şey yok” dedi.

Bayraktar, değerlendirmelerin Nisan ayı içinde yapılabileceğinin sinyalini vererek, “Biz bu gelişmeleri de göz önünde bulundurarak Nisan ayı içinde hem doğalgazda hem elektrikte değerlendirme yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

1 NİSAN'DA YÜZDE 20 ZAM MI GELİYOR?

Bakan Bayraktar'ın zam sinyali vermesinin ardından Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda elektrik ve doğal gaz tarifeleriyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Aydilek, “Elektrik ve doğal gazda 1 Nisan tarifesi! Enerji yönetiminin, elektrik ve gazla ilgili ekonomi yönetimine son verileri ilettiği konuşuluyor. Ekonomi yönetimi, atılacak adımı belirleyecek. Tahminler yüzde 20 zamda yoğunlaşıyor. Gözler elektrik için EPDK, gaz için BOTAŞ’ta olacak” ifadelerini kullandı.