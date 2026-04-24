Kahramanmaraş’ta 15 Nisan’da 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Ayser Çalık Ortaokulu’nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda sessizlik hakim oldu. 23 Nisan, tüm okullarda coşkuyla kutlanırken; Ayser Çalık Ortaokulu’nun bahçesi, İsa Aras Mersinli’nin (14) düzenlediği saldırı sonrası boş kaldı.

AYRIMCILIK YAPILDI

Öte yandan hayatını kaybeden 9 çocuktan biri olan 11 yaşındaki Yusuf Tarık Gül’ün babası Burak Gül’ün polis memuru olduğu ve KHK ile ihraç edilerek 1758 gün cezaevinde kaldığı ve birkaç ay önce tahliye olduğu ortaya çıktı. Yusuf Tarık Gül’ün cenazesine bakanların katılmayıp, çocuğun ailesi KHK’lı olduğu için ayrımcılık yapıldığı iddia edildi.

İSMİ PARANTEZDE

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da bu konuyu gündeme getirip “Yusuf’un ismi listede parantez içinde yazıldı. Fotoğrafı medyaya servis edilmedi, bakanlar cenaze namazına katılmadı. Bütün bunların sebebi ne biliyor musunuz? Çünkü yavrumuzun babası KHK’lı polis memuruymuş. Şimdi sormak istiyorum, bu ülkede, çocuklar için kılınan cenaze namazlarında dahi politik saflar belirlemeye hiç mi utanmadınız? ‘Siyaset üstü bir meseledir’ dediğiniz bu konuyu musalla taşının üstünde nasıl siyasete indirgediniz? Bu hadise, tarihe sizin işlediğiniz bir utanç olarak yazılacak” dedi.

HAPİSTEKİ BABASI İÇİN 1600 GÜN ŞAFAK SAYMIŞ

‘Babasına doyamadı’

KHK ile ihraç edildikten sonra cezaevine konulan baba Burak Gül, DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na saldırıda ölen oğlu Yusuf Tarık Gül’ün kendisine kavuşması için şafak saydığını söyledi.

Baba Gül, “Ben hapisteyken 1600 gün boyunca sayaç tutmuş, şafak saymış. 1600. gün, babam yok. 1599, babam yok. 1598… 1600 günü şafak sayan yavrum bana doyamadan, zalimler tarafından katledildi. Bu zulmü, vicdansızlığı hazırlayanlar tarafından 1600 gün boyunca beni bekleyen yavrum bana doyamadan bu hayattan gitti.”