Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimine kısıtlamalar getirildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni sosyal medya düzenlemesinin hayata geçirileceği tarihi açıkladı. Göktaş, "Çocuklarımızı büyük şirketlerin, dijital ve teknoloji şirketlerinin, algoritmaların insafına bırakmayacağız." dedi. "6 AY ÇERİSİNDE BU DÜZENLEMEYE GEÇTİĞİMİZDE..."

"Bir yönetmelik çıkacak, 6 ay çerisinde bu düzenlemeye geçtiğimizde Türkiye'de sosyal medya düzenlememiz fiilen hayata geçmiş olacak." diye konuşan Bakan Göktaş, düzenlemeye ilişkin 2024 yılından beri çalıştıklarını dile getirdi.

