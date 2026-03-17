Bakanlık tarafından 81 ilde gerçekleştirilen denetimler kapsamında mevzuata aykırı bulunan ürünler kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor.

Denetimlerin amacı, insan sağlığını riske atabilecek ürünlerin tespit edilerek piyasadan kaldırılması olarak belirtilirken, son açıklamada dikkat çeken bir ürün daha listeye eklendi.

16 Mart tarihli açıklamada, 'Collex' markasına ait '6 renk parmak ve yüz boyası'nın yapılan incelemeler sonucunda güvensiz bulunduğu bildirildi.

Bakanlık, söz konusu ürünün satışının yasaklandığını ve piyasada bulunan ürünlerin toplatılması yönünde karar alındığını duyurdu.

Yapılan testlerde ürünün kimyasal analizleri geçemediği tespit edildi. Açıklamada, "Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Ek-2 Kısım-C’De Belirlenen Kimyasallar İçin Özel Limit Değerleri Ve Ts En 71-9&10&11 Test Metotlarına Göre Koruyucular Başlığı Altında 2-Metilisothiazolin-3 (2H) –On (Cas Numarası:2682-20-4)” Kimyasalından (Limit Değer:0,25Ppm Siyah: 0,1Ppm, Yeşil: 0,4Ppm, Mavi: 0,4Ppm, Kırmızı: 0,8Ppm, Sarı:0,4 Ppm, Beyaz: 0,5Ppm“Kalır” Sonucu Almıştır" denildi