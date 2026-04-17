İçişleri Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 4 il için sarı kodlu uyarı verdi. Bu illerde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bakanlığın paylaşımında, sarı kodla işaretlenen illerin de yer aldığı Türkiye haritasına yer verildi. Paylaşımda, Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi. Antalya ve çevresinde öngörüle yağışların akşam saatlerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı bildirildi. Ankara çevresinde de yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi. Vatandaşlar, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, toz taşınımı ile çamur çeklinde yağış, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

