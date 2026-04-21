Filistin resmi ajansı WAFA’nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, 16 yaşındaki Muhammed Mecdi Caberi, bisikletiyle okula giderken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

‘GÜVENLİKL EKİBİNE AİT’

Kazaya karışan aracın, yasa dışı yerleşimlerden biri olan Kiryat Arba yönüne giden 60 numaralı yolda ilerlediği ve İsrailli bir bakana bağlı güvenlik ekibine ait olduğu iddia edildi. İsrail basınına yansıyan bilgilere göre araç, bakanlara tahsis edilen koruma araçlarından biri olarak görev yapıyordu.

İSRAİL POLİSİ DOĞRULADI

Ancak Itamar Ben-Gvir’in ofisinden yapılan açıklamada, söz konusu aracın bakana ait olmadığı ve kendisinin olay sırasında araçta bulunmadığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, kazanın sorumluluğu reddedilerek çocuğun kırmızı ışıkta yola çıktığı öne sürüldü.

İsrail polisi ise olayın ardından yaptığı duyuruda, bir aracın bisiklet süren 16 yaşındaki Filistinliye çarptığını doğruladı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

‘KIRMIZI IŞIKTA YOLA ATLADI’

Açıklamada, şoförün sorumluluğu inkar edilerek Filistinli çocuğun "kırmızı ışıkta yola atladığı" öne sürüldü.