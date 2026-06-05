İstanbul'un Bakırköy İlçesi Yeşilköy Mahallesi'ndeki oto galerinin önünde bulunan lüks otomobillerin olduğu alanda 2 otomobilin kullanılamaz hale geldiği, 2 otomobilin ise kısmi zarar gördüğü yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek olayın kundaklama olduğunu belirleyen polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. NE OLMUŞTU? Dün, Yeşilköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi üzerindeki bir galerinin önünde bulunan lüks otomobillerin olduğu alanda yangın çıkmış, 2 otomobil tamamen yanmış, 2 otomobil de kısmi zarar görmüştü. Polis ekipleri olayın kundaklama olma ihtimaline karşı çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemek üzere almıştı.

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