16 Nisan'da "Timothy Michael" adlı balıkçı teknesi tarafından bulunan sıra dışı kabuklu deniz canlısı, incelenmek üzere Woods Hole Bilimsel Akvaryumu'na transfer edildi.

Uzmanlar, gövdesinin bir yanı normal ıstakoz rengindeyken diğer yanının tamamen farklı bir pigmentasyona sahip olduğu bu canlıyı, 50 milyonda bir görülen nadir bir doğa olayı olarak tanımlıyor. Wellfleet Shellfish Company tarafından muhafaza altına alınan ıstakozun, bilimsel araştırmalar ve halka gösterim amacıyla akvaryum yetkililerine teslim edildiği bildirildi.

GENETİK BİLGİNİN KARIŞMASI SONUCU OLUŞUYOR

Biyolog Julia Studley, bu bölünmüş renklenmenin döllenmiş iki yumurtanın gelişim evresinin başında birleşmesi ve birinin diğerini emmesi sonucu meydana geldiğini ifade etti. Bu süreç, tek bir organizmada iki farklı genetik bilgi setinin oluşmasına yol açarak pigmentlerin kabuğun her iki tarafında farklı şekilde ifade edilmesine olanak tanıyor.

Bazı vakalarda "ginandromorfizm" adı verilen, bir canlının aynı anda hem erkek hem de dişi özelliklerini taşıması durumuyla da ilişkili olabilen bu fenomen, nadirliğiyle bilim dünyasının dikkatini çekiyor.

50 MİLYONDA BİR GÖRÜLÜYOR

Istakozların kabuk renkleri normal şartlarda astaksantin pigmentinin farklı tonlarının birleşimiyle oluşuyor. Uzmanlar; mavi ıstakozların 2 milyonda bir, albino türlerin ise 100 milyonda bir görüldüğünü belirtirken, gövdesi dikey olarak ikiye bölünmüş bu türün 50 milyonda bir denk gelen bir olasılık olduğunu vurguladı. 1,36 kilogram ağırlığındaki bu ıstakozun, doğada hayatta kalmasını zorlaştıran belirgin rengine rağmen bu boyuta ulaşabilmesi önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

2027 YILINDA ZİYARETÇİYE AÇILACAK

Woods Hole Akvaryumu'nda gözlem altına alınan ıstakoz, vahşi doğadaki yırtıcılardan korunarak özel bir bakım sürecine alındı. Istakozların 100 yıla kadar yaşayabildiği bilgisini paylaşan yetkililer, canlıya verilecek ismin detaylı incelemelerden sonra seçileceğini bildirdi. Nadir bulunan bu ıstakozun, akvaryumun devam eden tadilat çalışmalarının ardından 2027 yılının başlarında halkın ziyaretine açılacağı açıklandı.