Altın fiyatlarındaki sert düşüşler piyasada tedirginlik yarattı. Bankacılık devi altın fiyatlarındaki yükseliş için tek bir sebebin olduğunu söyleyerek kritik seviyeler sıraladı.

Altın fiyatları ABD-İran gerilimin etkisiyle sert kayıplar verdi. Yatırımcılar sert düşüşlerin ne zaman sona ereceğini merak ederken, Danimarkalı bankadan altın fiyatlarına yönelik tahmin geldi.

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen de temkinli olduğunu belirterek, “Orta Doğu'daki savaşın sona ermek üzere olduğuna dair bir dereceye kadar kesinliğe ihtiyacımız var. Ancak o zaman son dönemdeki yükseliş eğilimleri yeniden kendini gösterebilir.” dedi.

ONS İÇİN KRİTİK SEVİYELER

Mart ayında 4.099 dolara kadar gerileyen ons fiyatının, ardından gelen tepki alımlarıyla en yüksek 4.858 dolara kadar yükseldiğini hatırlatan analistler, “Altın uzun vadede potansiyelini korusa da kısa vadede daha yönsüz bir görünüm öne çıkabilir. 4.765-4.920 dolar bandı önemli bir direnç bölgesi. Aşağıda ise 4.610-4.415 dolar aralığı ilk destek bölgesi olarak öne çıkıyor” görüşünü dile getiriyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.