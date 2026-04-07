Metal piyasaları, Başkan Donald Trump'ın İran'a bir anlaşmaya varması veya sivil altyapıya yönelik kapsamlı saldırılarla karşı karşıya kalması için verdiği son tarihe hazırlanırken Goldman Sachs Group, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması halinde bakır fiyatlarının daha da düşebileceği konusunda uyardı.

Aurelia Waltham'ın da aralarında bulunduğu analistlerin notunda, "Eğer boğazlardaki akışlar temel senaryomuzdan daha uzun süre kesintiye uğrarsa, kısa vadeli risklerin aşağı yönlü olacağını, bunun da enerji fiyatlarını daha uzun süre yüksek tutacağını ve küresel ekonomik büyümeyi muhtemelen yavaşlatacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

JEOPOLİTİK GERİLİM BAKIRDA BASKI OLUŞTURDU

Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın ekonomik büyümeyi sekteye uğratması ve endüstriyel emtialara olan talebi azaltması sebebiyle, çoğu temel metal son bir ayda artan baskı altında kaldı. Yatırımcılar, Trump'ın Tahran'a yönelik artan tehditlerini değerlendirirken, Salı günü piyasalarda yoğun bir belirsizlik yaşanıyor.

Londra Metal Borsası'nda bakırın ton başına fiyatı Şanghay saatiyle 11:25 itibarıyla yüzde 0,3 artarak 12 bin 400 dolara yükseldi.

Goldman Sachs'ın temel senaryosu boğazın Nisan ortasından itibaren yeniden açılmaya başlaması yönünde olsa da, analistler bakırın halihazırda ton başına yaklaşık 11 bin 100 dolarlık adil değerinin oldukça üzerinde işlem gördüğünü belirtti. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından bu yana fiyatlar yaklaşık yüzde 7 düştü.

FİYAT TAHMİNİ DÜŞÜRDÜ

Analistler, bakırın hala ABD dışındaki sıkı piyasa koşullarından ve stratejik stoklama olasılığından destek gördüğünü belirtti. Ancak, bankanın küresel ekonomi için öngördüğü "son derece olumsuz" senaryonun gerçekleşmesi durumunda bu faktörlerin belirleyiciliğinin azalabileceğini de eklediler.

Notta "Bakır fiyatı mevcut seviyede temel göstergelerle desteklenmiyor; bu da ekonomik görünümün kötüleşmesi ve yatırımcıların riskten kaçınması, metali daha fazla düşüşe açık hale getiriyor" değerlendirmesi yapıldı.

Banka, bu yıl için bakırın ortalama fiyat tahminini 12 bin 850 dolardan 12 bin 650 dolara düşürdü. Metalin bu yılki ortalama fiyatı ise yaklaşık 12 bin 850 dolar civarında seyrediyor.

