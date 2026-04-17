BBVA Research tarafından hazırlanan ekonomi raporunda, Türkiye ekonomisinin bölgedeki çatışmalar başlamadan önce dahi öncü göstergelerin işaret ettiğinden daha zayıf bir performans sergilediği belirtildi. Savaşın etkilerinin derinleşmesiyle birlikte, üretim ve talep cephesinde bozulmaların arttığı kaydedildi.

ÜRETİMDEKİ ZAYIFLIĞIN TEMEL NEDENİ: TALEP KOŞULLARI

Rapora göre, sanayi ve inşaat sektörlerinde belirgin bir durgunluk yaşanırken, hizmetler sektörü yalnızca mütevazı bir toparlanma sergiledi. Üretim tarafındaki zayıflığın ana kaynağı olarak ise iç ve dış talep koşulları gösterildi. Mart ayı öncü göstergelerinin; siparişler, beklentiler ve üretimde keskin bir bozulmaya işaret ettiği aktarılırken, 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık büyümenin %2,7 seviyelerinde kalacağı hesaplandı.

DIŞ ŞOKLAR VE PETROL FİYATI RİSKİ

Ekonomik görünüm üzerindeki risklerin arttığına dikkat çekilen raporda, savaş kaynaklı dış denge bozulmalarının büyüme üzerindeki baskıyı derinleştirebileceği ifade edildi. Yapılan hesaplamalara göre, arz şoku kaynaklı petrol fiyatlarında yaşanacak her %10'luk artışın, bir yıl içinde büyümeyi yaklaşık 0,3 puan azaltacağı öngörüldü. Ayrıca, yüksek enflasyon eğilimi nedeniyle sıkı para politikası duruşunun uzun süre korunması gerektiği vurgulandı.

2026 BÜYÜME TAHMİNLERİNDE REVİZYON SİNYALİ

Raporda, Orta Doğu’da ikinci çeyrekte bir ateşkes sağlansa dahi, tedarik zincirlerinin normalleşme hızı konusundaki belirsizliklerin sürdüğü belirtildi. BBVA Research, görünüm netleştiğinde 2026 yılı için öngörülen %4’lük büyüme tahminlerinde revizyona gidilebileceğini duyurdu. Sıkı finansal koşulların iç talebi baskılamaya devam edeceği, dış talebin ise büyümeye negatif katkı yapacağı öngörülüyor.