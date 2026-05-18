ABD'li bankacılık devinden altın fiyatlarına yönelik dikkat çeken analiz geldi. JPMorgan Chase, 2026 yılı ortalama altın fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.

Banka, yatırımcı talebindeki zayıflama sebebiyle ons altın için 2026 ortalama fiyat beklentisini 5 bin 708 dolardan 5 bin 243 dolara düşürdü.

YATIRIMCISININ İLGİSİ DÜŞTÜ

Pazar günü yayımlanan analiz notunda JPMorgan analistleri, altına yönelik yatırımcı ilgisinin “damla seviyesine kadar gerilediğini” söyleyerek piyasadaki işlem hacimlerinin zayıfladığına vurgu yaptı.

Analistler, COMEX altın vadeli işlemlerinde açık pozisyon ve işlem hacimlerinin düşük seviyelerde kaldığını, fon yöneticilerinin pozisyonlarının yatay seyrettiğini ve ETF girişlerinin sınırlı olduğunu dile getirdi.

İKİNCİ YARIDAN YENİDEN YÜKSELEBİLİR

Tahmin aşağı çekilse de banka altın konusunda orta vadeli iyimserliğine devam ediyor. JPMorgan, enerji piyasalarındaki belirsizliklerin ve enflasyon baskısının azalmasının ardından yatırımcılar ve merkez bankalarından gelen talebin yeniden hızlanacağını bekliyor.

Banka, bu yüzden altın fiyatlarının 2026’nın ikinci yarısında yeniden ivme kazanarak yıl sonuna doğru 6 bin dolar seviyesine yaklaşabileceğini tahmin etti.

PETROL VE FAİZ ALTINI BASKILADI

Gold fiyatları, ABD-İran savaşının şubat sonunda başlamasından beri yaklaşık yüzde 14 değer kaybı yaşadı. Artan petrol fiyatlarının enflasyon kaygılarını büyütmesi ve ABD Merkez Bankası’nın faizleri uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi, güvenli liman talebini baskıladı.

Tahvil piyasalarındaki sert satış dalgası da altın üzerinde baskı oluştururken, spot altın gün içinde 30 Mart’tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.