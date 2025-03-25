İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu çok sayıda isim tutuklanırken, operasyonlara para piyasalarının tepkisi çok sert oldu.



Geçtiğimiz haftadan bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), artan döviz kurlarını baskılamak amacıyla 25 milyar dolara yakın bir rezerv erittiği aktarılırken, bankaların yaşadığı değer kayıplarının ardından mevduat faizleri için yeni kararlar alındı.





YATIRIMCI DÖVİZE KOŞTU, BANKALAR PANİK YAPTI



Gecikmeli yansıyan bankacılık verilerine göre geride kalan haftada döviz mevduat hesapları çarşamba günü 1,4 milyar dolar, perşembe günü ise 1,5 milyar dolar artış gösterdi.



Yatırımcıların TL mevduatı terk ederek dövize yönelmesi, ekonomi yönetiminde tedirginliğe neden olurken, banka hisselerinde yaşanan değer kayıplarının önüne geçmek amacıyla bir dizi yeni uygulama kararları alındı.

YÜKSEK MEVDUATA YÜKSEK FAİZ VERİLECEK



Ekonomist Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bazı bankalar büyük tutarlı mevduatlara % 47 faiz vermeye başladılar…" ifadelerini kullandı.



Bankacılık sektöründen aktarılan bilgilere göre, bankaların yüksek faiz oranları için belirlediği alt limit 1 milyon TL seviyesinde seyir izliyor.





