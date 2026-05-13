Türk Sanat Müziği’nin genç isimlerinden Banu Kalender’in vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu. Uzun yıllardır annesiyle birlikte yaşayan sanatçının, 26 Nisan tarihinde evinde aniden fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

ANİ ÖLÜMÜ SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Adnan Şenses’in manevi kızı olarak tanınan Banu Kalender’in ani ölümü sevenlerini derin üzüntüye boğdu. Edinilen bilgilere göre Kalender, 26 Nisan’da evinde rahatsızlandıktan sonra kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Ancak yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.Tedavisinin onkoloji servisinde sürdüğü ifade edilen sanatçının vefatı sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

SESSİZ SEDASIZ TOPRAĞA VERİLDİ

Uzun yıllardır annesiyle birlikte yaşayan sanatçının cenazesinin geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız toprağa verildiği belirtildi. Adnan Şenses’in manevi kızı olarak tanınan Kalender’in cenazesinin İstanbul Kartal’daki aile mezarlığında, ailesinin yanında defnedildiği belirtildi. Yakın çevresinin katıldığı cenaze töreninin sade şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Müzik kariyerinin yanı sıra moda dünyasında da çalışmalar yapan Banu Kalender’in moda tasarımı eğitimi aldığı, uzun yıllar stilistlik ve modelistlik yaptığı öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı moda tasarım öğretmenliği diplomasına sahip olan sanatçının, kariyerinin ilk yıllarında Vakko bünyesinde görev yaptığı belirtildi.

Moda sektöründeki çalışmalarının ardından müziğe yönelen Kalender’in, sanat hayatında yeni bir sayfa açarak Türk Sanat Müziği alanında çalışmalar yaptığı ifade edildi.

Sanatçının vefat haberi sonrası sevenleri ve yakın çevresi sosyal medyada taziye mesajları paylaştı.