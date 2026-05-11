Lamine Yamal, Barcelona’nın şampiyonluk kutlamalarında verdiği mesajla gündem oldu. Genç futbolcu, kutlamalar sırasında omzuna aldığı Filistin bayrağıyla taraftarların karşısına çıktı.
Kutlamalar boyunca takım arkadaşlarıyla birlikte coşku yaşayan Yamal’ın Filistin bayrağı taşıdığı anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntüler futbolseverler arasında geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı genç oyuncunun hareketine destek mesajları paylaştı.
18 yaşındaki futbolcunun üzerinde "Allah'a şükür Madridista değilim" yazılı formayı taraftarlara doğru salladığı da görüldü.