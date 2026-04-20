ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, Salih Burak Erten adlı yarışmacı performansıyla 500 bin TL’lik soruya kadar yükseldi. Gecenin en çok konuşulan anı ise futbol sorusu oldu.

BARCELONA'YI MAĞLUP EDEN İLK TÜRK TAKIMI

Yarışmacının karşısına şu soru çıktı:

“Tarihte, resmî bir maçta Barcelona’yı mağlup eden ilk Türk erkek futbol takımı hangisidir?”

Şıklar ise şöyleydi:

A) Galatasaray

B) Trabzonspor

C) Beşiktaş

D) Fenerbahçe





500 BİN TL'Yİ KAÇIRDI

Joker hakkı kalmayan yarışmacı, uzun süre düşündükten sonra sorunun cevabından emin olamadı ve yarışmadan çekilme kararı aldı. Böylece 500 bin TL’lik büyük ödül şansını kaçırdı.

Oktay Kaynarca yarışmacıya tahminini sordu. Yarışmacı soruya 'A- Galatasaray' cevabını verdi. Ancak doğru cevap 'B- Trabzonspor' oldu.

Yarışmacı "Trabzonspor'a tebrikler ben Galatasaray diyecektim. Bana da kızmasınlar arkadaşlar" dedi.

Yarışmacı 300 bin TL alarak yarışmaya veda etti.