

'Deliha' filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, altı yıllık birlikteliklerini 2020'de İzmir Çeşme'de nikâh masasına taşıdı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan Özay ile Arduç, 2022'de de kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ailelerini büyütmüştü.

Mutlu evlilikleri devam eden çiftten Barış Arduç, kızı Jan Asya ile hamburger yediği anları Instagram hesabından paylaştı.

Baba-kızın keyifli anlarına binlerce beğeni ve "Çok tatlısınız", "Bu ne güzellik", "Harikasınız" gibi yorumlar geldi.

Barış Arduç katıldığı bir ödül töreninde babalığı anlatmıştı: "Şu anki tek görevim evime babalık, eşime kocalık görevimi yapmak. En güzel iş de benim için babalık ve eşlik."