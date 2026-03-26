ABD Başkanı Donald Trump'ın şaşırtan sözleriyle başlayan, İran ile ABD arasında başlaması beklenen ateşkes müzakereleri için zaman daralıyor.

Trump'ın sözlerinden '48 saat sonra' yapılması için Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın araya girdiği bu görüşmelerin en geç yarın, Cuma günü yapılması planlanıyordu ve görüşmelerin olası mekanı olarak Pakistan'ın başkenti İslamabad öne çıkıyordu.

Ancak İran'ın görüşmelere olan isteksiz tavrı ve ABD'nin bitmek bilmeyen tehditleri ekonomik buhrana sürüklenen dünyanın umutla beklediği barış görüşmelerinin başlamadan biteceği endişesine sebep oldu.

Bu esnada dünyanın petrol akışının vanası haline gelen Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçirmek için kritik Hark ve Keşm adalarına yapılması planlanan kara harekatı için binlerce ABD askeri Orta Doğu'ya konuşlandı. Ancak bu senaryo, dünyayı kavuracak bir ekonomik krizi başlatacak son adım olabilir.

İki taraf da birbirlerine ateşkes ya da barış için talep listeleri gönderirken tüm dünyanın kabusu olacak senaryo için geri sayım başladı.