Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, CHP hakkında almış olduğu 'mutlak butlan' kararını bu akşam UYAP sistemine yükledi.

Kararla birlikte 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağan Genel Kurultayı ve sonrasında yapılan tüm kurultaylar iptal edilirken, CHP Genel Başkanlığı görevine Kemal Kılıçdaroğlu getirildi.

İHRAÇ KARARLARI KALDIRILDI



Mahkeme kararıyla birlikte Özgür Özel döneminde görevli parti organlarının aldığı tüm kararlar da 'yok hükmünde' sayıldı.



26 Eylül 2025 tarihinde aralarında eski CHP milletvekilleri Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin ve Berhan Şimşek'in de yer aldığı çok sayıda isim de mahkeme kararının ardından yeniden CHP'ye dönmüş oldu.