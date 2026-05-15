CHP İstanbul Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, AKP’li Başkan Yasin Kartoğlu tarafından yönetilen Başakşehir Belediyesi’nin mali politikalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Belediye yönetiminin “rekor” kırdığını söyleyen Kayabaşı, bu rekorların yurttaşın yaşamına hiçbir katkı sunmadığını ifade etti. Başakşehir Belediyesi’nin 2025 yılı içerisinde bankalara yaklaşık 310 milyon TL faiz ödediğini belirten Kayabaşı, belediyenin kaynaklarını kamusal hizmetler yerine faiz giderlerine ayırdığını savundu.

“TÜRKİYE’NİN EN ÇOK FAİZ ÖDEYEN BELEDİYELERİNDEN BİRİ”

Başakşehir Belediyesi’nin bütçe yönetimini eleştiren Kayabaşı, “Başakşehir Belediye Başkanlığı 2025 yılında rekor üzerine rekor kırıyor. Ancak bu rekorlar vatandaşın cebine giriyor mu? Asla girmiyor” dedi. Kayabaşı, belediyenin İstanbul ve Türkiye genelinde en fazla faiz ödeyen belediyeler arasında yer aldığını öne sürerek, “2025 yılında bankalara 310 milyon gibi devasa bir rakam ödendi” ifadelerini kullandı. Belediyenin yıllardır taşınmaz satışlarıyla bütçe oluşturduğunu belirten Kayabaşı, Başakşehir’in geleceğinin ipotek altına alındığını savundu. Kayabaşı, “Başakşehir Belediyesi bütçesinin yaklaşık yüzde 75’ine yakınını ilçenin geleceği olan arsaları satarak oluşturuyor. Yıllardır Başakşehir’in arazileri satılıyor” dedi. İmarsız alanlarda yapılan plan değişikliklerine de tepki gösteren Kayabaşı, belediyenin üçüncü şahıslar ya da iştirak şirketleri aracılığıyla inşaat faaliyetleri yürüttüğünü iddia etti. Bu projelerden elde edilen gelirlerin kamuoyuna şeffaf biçimde açıklanmadığını savunan Kayabaşı, “Ne kadar gelir elde edildiğini bilmediğimiz inşaatlar yapılıyor” diye konuştu.

“310 MİLYON TL İLE KREŞLER, SOSYAL TESİSLER YAPILABİLİRDİ”

Kayabaşı, geri dönüşüm uygulamalarına ilişkin de belediyeyi eleştirerek, belediye kasasına herhangi bir gelir aktarılmadan milyonlarca liralık kaynağın başkalarına bırakıldığını öne sürdü. Başakşehir Belediyesi’nin uzun yıllardır kullandığı “Mutluluğun şehri Başakşehir” sloganını da hedef alan Kayabaşı, “Başakşehir’de mutlu insanlar yok, mutlu bir azınlık var” ifadelerini kullandı. Faiz ödemelerine ayrılan bütçenin halk için kullanılabileceğini söyleyen Kayabaşı, söz konusu kaynakla sosyal projelerin hayata geçirilebileceğini belirtti. Kayabaşı, “Bugün ödenen 310 milyonluk bütçeyle 10 mahalleye kreş açılabilirdi, sosyal tesis yapılabilirdi. Öğrencilerin öğle yemekleri karşılanabilir, sosyal konut projeleri üretilebilirdi” dedi. Mahallelerde yurttaşların çöp konteyneri, bank ve kamelya gibi temel taleplerinin dahi karşılanmadığını dile getiren Kayabaşı, belediyenin tasarruf gerekçesiyle hizmet vermediğini ancak yüksek faiz ödemelerine kaynak ayırdığını söyledi.

“BU PARA HALKIN HAKKI”

Başakşehir Belediyesi’nin cenaze yemekleri hizmetini dahi “kamuda tasarruf genelgesi” gerekçesiyle kaldırdığını belirten Kayabaşı, buna karşın bankalara milyonlarca lira faiz ödendiğini ifade etti.

Kayabaşı açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“310 milyon dediğiniz rakam birçok ilçe belediyesinin toplam bütçesi. Ama Başakşehir Belediyesi bu parayı adeta har vurup harman savuruyor. Bu paralar tüyü bitmemiş yetimin, bir lokma ekmeğe ihtiyacı olan insanların hakkıdır.”