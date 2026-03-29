Bir süre önce eşinden boşanan Hayal Alkış’tan haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulununca acı gerçek ortaya çıktı. Aydın’da Nazilli Ceza İnfaz Kurumu’nda Baş İnfaz Koruma Memuru olarak görev yapan Hayal Alkış’ın evine giren emniyet ekipleri genç kadının cesediyle karşılaştı. Vücudunda darp izleri bulunan Alkış’la aynı kurumda görev yapan 3 çocuk babası gardiyan S.V., gözaltına alındı.
S.V., sorgu için Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü. S.V’nin ifadesinde, olay günü Alkış’ı evinden alarak Hasköy mevkisine gittiklerini, sohbet ettiklerini, ardından aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü, Alkış’ı darbettikten sonra evine bıraktığını söylediği öğrenildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.V, “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.