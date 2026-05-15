Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Muhammed Dursun Bulut'un eşi İhya Bulut’un sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası, parti logolu aparatlarla plakası kapatılan bir araç dikkat çekti. Görüntülerde, aracın trafikte mevzuata aykırı şekilde çakar sistemiyle seyir halinde olduğu görüldü. Paylaşımın ardından emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde, parti logolu aparatlarla plakası gizlenen ve yetkisiz çakar kullandığı belirlenen araca toplam 313 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre araç sahibi olduğu belirtilen G.Y.’nin sürücü belgesine de 30 gün süreyle el konuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçtiğimiz günlerde yetkisiz çakar kullanımına karşı ülke genelinde denetimlerin artırılması yönünde talimat vermişti.

