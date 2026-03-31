CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile yaptığı Phuket tatili gündem olan türkücü Sevcan Orhan'dan dikkat çeken boşanma açıklaması geldi.

Açıklamalarında Anadolu geleneğinden gelen bir aile yapısına sahip olduğunu belirten Orhan, babasının bile kendisine hala "Kızım artık evlenseydin de bir çocuğun olsaydı, yalnız kaldın" dediğini gülümseyerek anlattı.

"VERDİĞİM EN DOĞRU KARARDI"

Daha önce bir kez evlenip ayrılan Orhan, toplumdaki "evlilik kutsaldır" tabusuna karşın cesur bir çıkış yaptı: "Hayatımda verdiğim en doğru karar boşanma kararıydı." Evliliğe ve aile hayatına dair kapılarını tamamen kapatmasa da, bu konudaki inancını şu sözlerle özetledi: "Yukarıdakiyle (Allah) irtibatımın çok iyi olduğunu düşünüyorum. O benim için evlilik, çocuk, aile hayatı vermiyorsa onda bir hayır vardır."

PUKET TATİLİ ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDAYDI

Sevcan Orhan’ın bu açıklamaları, son dönemde sevgilisi Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile yaşadığı polemiği yeniden akıllara getirdi. Orhan ve sevgilisi Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, belediye işçilerinin maaşlarını alamadığı ve eylem yaptığı dönemde Tayland'ın Puket Adası'nda tatilde objektiflere yakalanmıştı. Çiftin tatili kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Orhan'ın Buca Belediyesi'nin 29 Ekim programında sahne alması da ayrı bir tartışma konusu olmuştu.

İLİŞKİLERİNİN GELECEĞİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Orhan’ın "Boşanmak verdiğim en doğru karardır" sözleri, Görkem Duman ile olan ilişkisinin geleceği hakkında da merak uyandırdı.