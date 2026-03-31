NOW TV ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede büyük ilgi gören Yeraltı dizisi, ikinci bölümüyle reyting listesinin zirvesine oturmuştu. Daha sonra ise dizide başrol oyuncuları arasında kriz yaşandığı yönündeki iddialar gündeme geldi. Kulislerden sızan bilgilere göre, Devrim Özkan ve Sümeyye Aydoğan arasında gerginlik yaşandığı öne sürüldü.

KRİZ İDDİALARI YAŞANMIŞTI

İddialara göre, Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ile olan fotoğraflarını Instagram hesabından kaldırdı. Ardından Sümeyye Aydoğan, aynı oyuncuyla fotoğraf paylaşarak dikkat çekti. Bu gelişmeler, izleyiciler ve medya tarafından olası bir başrol rekabeti olarak yorumlandı.

Kulislerde, Deniz Can Aktaş’ın partner olarak Sümeyye Aydoğan’ı tercih ettiği söylentisi dolaşsa da bu konu hakkında bir açıklama yapılmadı.

BİR KADIN OYUNCU DİZİDEN AYRILIYOR

Öte yandan, Birsen Altuntaş, Yeraltı dizisinin bu haftaki bölümünde bir kadın oyuncunun diziden ayrılacağını duyurdu. Final sahnelerinde bir kadın karakterin ölerek hikayeye veda edeceği aktarılırken, izleyciler ise karakterin, Ekin Aksoy’un canlandırdığı Pınar olduğu tahmininde bulundu.