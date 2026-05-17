Kanal D’nin dikkat çeken yapımları arasında yer alan “Eşref Rüya” dizisinin final yapacağı haberleri dizininseverleri tarafından büyük bir şokla karşılandı. Dizinin geleceğiyle ilgili ortaya atılan iddiaların ardından oyuncu Görkem Sevindik’in yaptığı açıklama dikkat çekti.

GÖRKEM SEVİNDİK'İN HABERİ BİLE YOK

Gazete Magazin muhabirlerinin görüntülediği Görkem Sevindik, ayaküstü yaptığı kısa açıklamada dizinin final kararıyla ilgili bilgisinin olmadığını ifade etti. Ünlü oyuncu, yoğunluğu nedeniyle detaylı konuşamazken, “Benim haberim yok” sözleriyle dikkat çekti.

FİNALİ ÇAĞATAY'IN İSTEĞİ Mİ GETİRDİ?

Öte yandan gazeteci Birsen Altuntaş da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada dizinin final sürecine girmesinde birden fazla neden olduğunu öne sürdü. İddialara göre reytinglerde yaşanan düşüş, hikâyenin tıkanması ve başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy’un projeden ayrılmak istemesi, alınan kararda etkili oldu.

Henüz yapım şirketi ya da kanal tarafından resmi bir açıklama yapılmazken, dizinin takipçileri final iddialarına ilişkin net açıklamanın gelmesini bekliyor.