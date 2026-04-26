Hindistan’ın en iddialı mühendislik projelerinden biri olan ve tam anlamıyla zorlu bir bataklık arazisi üzerine inşa edilen Navi Mumbai Uluslararası Havalimanı (NMIA), küresel havacılık sektörünün en saygın etkinliklerinden biri kabul edilen Airport Expo 360 2026’da üç prestijli ödülün birden sahibi oldu.

Mumbai'deki Bombay Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarda "2026 Yılının Yükselen Havalimanı", "2026 Üstün Terminal Teknolojisi Ödülü" ve "Ortaklık Mükemmellik Ödülü"ne layık görülen havalimanı, henüz operasyonlarının ilk aylarında dünya standartlarını belirlediğini kanıtladı.

BATAKLIKTAN ZEMİNİ YÜKSELTTİLER

Mumbai’nin mevcut Chhatrapati Shivaji Maharaj Havalimanı’ndaki yoğunluğu hafifletmek amacıyla 25 Aralık 2025’te ticari uçuşlara başlayan NMIA, bir havacılık merkezinden çok daha fazlasını temsil ediyor.

Yer seçiminden inşasına kadar büyük tartışmalara konu olan dev tesis, yaklaşık 160 hektarlık mangrov ormanı ve sulak alanın bulunduğu bir bataklık üzerine, nehir yataklarının yönü değiştirilerek ve zemin metrelerce yükseltilerek inşa edildi.

Bu zorlu coğrafi koşullara rağmen yükselen proje, lotus çiçeğinden ilham alan estetik tasarımıyla modern mimariyi doğayla buluşturuyor.

50 BİN YOLCUYA HİZMET VERİYOR

Günde yaklaşık 50 bin yolcuya hizmet veren ve küresel havacılık liderlerini bir araya getiren ödül alan Navi Mumbai Uluslararası Havalimanı, sadece Hindistan için değil, tüm dünya havacılığı için altyapı ve operasyonel mükemmellik konusunda yeni bir referans noktası haline geldi.

Uzmanlar, NMIA'nın kazandığı bu ödüllerin, bataklık gibi imkansız görünen bir zeminde bile vizyon ve doğru teknolojiyle dünya standartlarında bir eser ortaya konulabileceğini belirtiyor.