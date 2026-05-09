Meksika çöllerinde tesadüfen bulunan ve bir efsaneye dönüşen dev altın külçesi "Boot of Cortez", yaklaşık 20 yıl sonra yeniden podyuma çıkıyor. Bir çizmeye benzeyen benzersiz şekli ve büyüklüğüyle görenleri büyüleyen bu doğa harikası, rekor bir fiyatla yeni sahibini bekliyor.

BATI'NIN ALTIN KRALI GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Meksika çöllerinde bir define avcısının metal dedektörüne takılan ve o günden beri "Batı Yarımküre'nin altın kralı" olarak anılan Boot of Cortez, yaklaşık 20 yıllık sessizliğin ardından yeniden müzayede kürsüsüne çıkıyor. Bir çizme şeklini andıran bu devasa parça, koleksiyon dünyasında sadece bir altın külçesi olarak değil, doğanın milyonlarca yılda şekillendirdiği eşsiz bir sanat eseri olarak görülüyor.

ÇÖLÜN DERNLİĞİNDEN GELEN SÜRPRİZ

Tarihi külçenin keşif hikayesi, define avcılarının hayallerini süsleyecek cinsten. 1989 yılında Meksika’nın Sonora Çölü’nde sıradan bir metal dedektörüyle arama yapan amatör bir meraklı, kumların altında alışılmadık derecede güçlü bir sinyal aldı. Kazı derinleştikçe ortaya çıkan parçanın büyüklüğü, o ana kadar sadece küçük altın kırıntıları bulmayı uman defineciyi hayrete düşürdü. Toprağın altından çıkan bu parça, 26 poundu (yaklaşık 12 kilogram) aşan ağırlığıyla o güne dek bölgede bulunan tüm kayıtları altüst etti.

SAF ALTININ PARLAKLIĞI VE BOYUTU

Boot of Cortez’i dünya üzerindeki diğer büyük külçelerden ayıran en çarpıcı özellik, sahip olduğu inanılmaz saflık derecesidir. Yaklaşık 27 santimetre yüksekliğe ve 18 santimetre genişliğe sahip olan bu dev kütle, yapılan analizlere göre %98 oranında saf altından oluşuyor. Doğada bu büyüklükteki külçelerin genellikle başka minerallerle karışık halde bulunduğu düşünülürse, Cortez’in göz kamaştıran parlak sarı rengi ve saflığı onu bilimsel açıdan da bir mucize haline getiriyor.

DÜNYANIN ÜNLÜ MÜZELERİNDE BAŞROLDEYDİ

Keşfedildiği andan itibaren bir dünya yıldızı muamelesi gören bu dev külçe, yıllarca en prestijli kurumların vitrinlerini süsledi. Houston Doğa Bilimleri Müzesi ve New York’taki efsanevi Amerikan Doğa Tarihi Müzesi’nde binlerce kişi tarafından ziyaret edildi. Doğal tarih koleksiyonerleri arasında "dünyanın en sıra dışı büyük altın külçesi" olarak kabul edilen parça, hem heybeti hem de hikayesiyle sergilendiği her yerde odak noktası olmayı başardı.

MÜZAYEDEDE REKOR BEKLENTİ

Altın külçesi en son 2008 yılında açık artırmaya çıktığında 1,3 milyon dolar gibi o dönem için rekor sayılan bir rakama alıcı bulmuştu. Ancak günümüzde altın ons fiyatlarının o döneme göre beş katına kadar çıkması ve bu ölçekteki parçaların nadirliği, beklentileri bambaşka bir boyuta taşıdı. Arizona’da gerçekleşecek yeni müzayedede açılış fiyatı 1 milyon dolar olarak belirlense de, uzmanlar çekişmeli geçecek artırmanın sonunda satış rakamının 7 milyon dolara kadar ulaşabileceğini öngörüyor.

Bu dev külçe, sadece bir yatırım aracı değil; insanlık tarihinin en eski tutkularından biri olan altının, doğanın kendi eliyle şekillendirilmiş en saf ve görkemli hallerinden birini temsil ediyor.