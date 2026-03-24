Batman'da iki çocuk arasında başlayan ve ailelerin de karıştığı silahlı ve bıçaklı kavgada, 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Aydınlıkevler Mahallesi Komando Caddesi'nde 2 çocuk arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 13 yaşındaki F.Ö. yaralandı.

Daha sonra çocukların aileleri arasında başlayan sözlü tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, her iki aileden 7 kişi ile kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.