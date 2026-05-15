Batman'ın 19 Mayıs Mahallesi’nde 4. sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve velileriyle birlikte mezuniyet öncesi veda partisi düzenledi. Çocukların neşe içinde oyun oynadığı sırada, yanlarına yaklaşan 13-14 yaşlarındaki iki çocuktan biri, elindeki havalı tüfeği iddiaya göre "boş" zannederek ateşledi.
AMELİYATA ALINACAK
Tüfekten çıkan saçmanın bacağına isabet etmesiyle kanlar içinde kalan 9 yaşındaki M.N.A., öğretmenleri tarafından hızla Batman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak bacağındaki merminin (saçma) çıkarılması için ameliyata alınacağı bildirildi. Olayın ardından tüfeği ateşleyen iki çocuk ise hızla parktan kaçarak izlerini kaybettirdi.
Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki kamera kayıtları doğrultusunda kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Parkta güvenliğin artırılması talep edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.